L'incroyable histoire du facteur cheval : au cinéma le du 1er mai

Laetitia Casta était dans "Quoi de neuf ?" pour nous parler de son prochain film !

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : " Le Palais idéal ".

Qu’est-ce qui vous a séduite dans le scénario de Nils Tavernier ?

"Son écriture. Non seulement il retraçait, très bien, le parcours hors norme, d’un homme étonnant, mais, surtout, entre ses lignes, il laissait de la place pour exprimer des sentiments. On avait, noir sur blanc, des scènes dialoguées, bien concrètes, mais avec des répliques pleines de non-dits qui laissaient aux acteurs de formidables espaces de jeu. Au-delà de la trajectoire personnelle de Cheval, on pouvait raconter, en silences et en regards, son histoire d’amour avec la femme Philomène. "