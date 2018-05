L'image du jour : un concours Miss et Mister seniors à Bruxelles

Direction la capitale pour un concours assez particulier… Un concours de Miss et Mister seniors. Une information à lire dans la Dernière Heure ce jeudi. Ce concours peu commun s'est déroulé dans les sous-sols de l’église Sainte-Suzanne, à Schaerbeek.

Les grands gagnants cette année sont Huguette, 77 ans, pour son incroyable play-back sur la chanson "L’Aigle noir" de Barbara. Et Julien, 81 ans, pour sa danse en costume de Rabbi Jacob.

Comme chaque année (et oui ce n’est pas une première), ce concours peu commun était organisé par "Pater Baudry", une ASBL schaerbeekoise qui s’occupe des seniors de la commune bruxelloise. Des seniors qui se sont déhanchés sur des musiques toute génération confondue. Le tout arrosé de cava et d’un repas offert par l’ASBL.

Et pendant ce temps, les candidats ont défilé sur scène, montrant des numéros tous plus originaux les uns que les autres.

Sur les quatre femmes et quatre hommes, trois de chaque côté ont été retenus : les deuxièmes et premier(e)s dauphin(e)s et les Miss et Mister.