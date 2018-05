L'eau minérale aussi a droit à ses sommeliers

L'image peut surprendre : 5 juges, tous des experts, sont en train de goûter à l'aveugle et à la bonne température, de l'eau comme le ferait un sommelier avec du vin dans un prestigieux concours. Ce n'est pas une invention, le concours international de la meilleure eau minérale existe bel et bien.

Cette année, la compétition se déroule même à Machachi en Equateur. Son eau minérale locale avait reçu la médaille d'or en 2017. Les 5 sommeliers doivent déguster jauger puis juger par catégorie en fonction de la teneur en minéraux et de la gazéification, la plus délicieuse, la plus délicate; en résumé, la meilleure bouteille de l'année.

Rita Palandrani, une des sommelières d'eau du jury explique: "c'est pour attirer l'attention sur le monde de l'eau mais aussi pour faire savoir qu'il y a des eaux spéciales, certaines participantes au concours sont 'Premium', ce qui veut dire qu'il y a une histoire particulière, un terroir derrière l'eau elle-même."

Aux États-Unis, certains restaurants offriraient déjà des cartes d'eau avec une vingtaine de bouteilles différentes, aux côtés de la carte classique des vins. Les connaisseurs estiment que l'eau peut changer une expérience gastronomique. Elle éveille les papilles gustatives en accompagnement d'un plat et sert de base à la confection des cocktails.

Michaël Mascha, un autre sommelier du jury philosophe: "l'eau est un produit naturel, il a besoin de provenir d'une source bien réelle, pas d'une usine et si vous la dégustez, vous découvrez un nouveau monde plus épicurien où vous pouvez harmoniser l'eau, la nourriture et le vin."

Et c'est vrai que seules les eaux naturelles non-traitées sont éligibles à ce concours. L'or bleu n'a jamais aussi bien porté son nom.

