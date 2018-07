L'aquamation : une nouvelle technique funéraire

Un bain d'acide "naturel"

L’augmentation est une sorte de crémation par l’eau : “ Aqua vient de eau, c’est assez nouveau chez nous, mais ça développe assez rapidement au Québec.[...] L’eau est donc utilisée comme accélérateur dans le processus de décomposition du corps. On vous introduit dans un cube cylindrique dans lequel on va projeter de l’eau chauffée à près de 95°C, et on y ajoute un mélange composé de sodium et de carbonate, qui sont des matières naturelles. Et comme le corps est composé de plus ou moins 65% d’eau, il ne restera que l’ossature du corps, comme une incinération classique."