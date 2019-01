L'aliment insolite de Candice: Pa' Lais, la tartinade vegan

En 2019, la tendance vegan se poursuit avec le même enthousiasme !

Pa’lais est un tout nouveau produit innovant et 100% Belge : une tartinade végane qui se déguste comme du fromage à tartiner mais ne contient “pas de lait”. Quatre saveurs qui viennent d’être lancées en Belgique, avec une promesse : il est possible de faire des choix alimentaires conscients et sains sans sacrifier au plaisir de la texture et de la saveur du fromage à tartiner.

C’est une première en Belgique, l’arrivée d’une tartinade végane et bio qui se consomme comme du fromage mais sans lait et sans lactose. Pa’lais est fermenté selon les méthodes traditionnelles de fabrication fromagères et préparé à partir de noix de cajou et d'amandes bio fraîchement moulues.

Pa’lais ne contient pas d’huile de coco, de fécule, d’additifs, de colorants, d’émulsifiants, ni d'édulcorants. Et comme le produit est végétal, il est naturellement sans lactose, hormones, antibiotiques ou cholestérol.



La gamme se décline aujourd’hui en quatre saveurs :

Pa’lais Blanc, le nature : crémeux et irrésistible

Pa’lais Vert, le frais : au concombre et à la ciboulette

Pa’lais Jaune, l’épicé : à la mangue et aux piments

Pa’lais Mauve, le fruité : entre l’aigre et le doux, avec sa surprenante rencontre de canneberge et de cannelle

Pa’lais est distribué dans tout le réseau bio de Belgique via le distributeur Biofresh.

Le prix conseillé : €5,90.

https://www.palais.be/

La liste des points de vente : http://www.biofresh.be/index.php?id=54&L=1