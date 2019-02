L'aliment insolite de Candice: le sobacha

Ni théine, ni caféine : le sobacha peut être consommé du matin au soir

Le sarrasin torréfié, ou kasha, appelé également le sobacha au japon (car " soba " signifie sarrasin et " cha ", thé) est une boisson entre le thé grillé et le café, sans caféine et sans gluten. Cette infusion de sarrasin grillé est à tester pour ses vertus détoxifiantes, à l’instar du maïs.

Riche en protéines végétales et en fibres, le sarrasin, en infusion, est considéré comme une boisson minceur. Au Japon, on le boit généralement le matin au réveil, et en début de repas pour ses effets drainants.

Son goût rappelle le pop corn, la noisette, le pain toasté.

En magasins biologiques.

https://www.kazidomi.com/fr/cafe-the-et-infusion/4322-aromandise-sarrasin-torrefie-sobacha-70g-3560468797111.html