L'aliment insolite de Candice: le miel de châtaignier

Sombre et velouté, ce miel est à découvrir d'urgence.

Le miel de châtaignier, issu du miellat et du nectar, est un miel robuste, corsé. Il se distingue des autres miels par les caractéristiques suivantes :

– Sa couleur : variable, ambrée, sombre, allant du jaune foncé au noir

– Son odeur : forte

– Sa saveur : boisée, corsée, amère, et parfois même très amère



Des vertus qui permettent au miel de châtaignier de :

– stimuler et renforcer le système immunitaire

– aider à lutter contre la fatigue, vu sa forte teneur en fructose

– favoriser la circulation du sang

– faciliter la cicatrisation des plaies et des blessures

– ralentir le vieillissement des cellules, grâce à sa teneur en antioxydants

– améliorer le fonctionnement du foie et de l’estomac



Vous trouvez ce miel en magasins biologiques et dans les épiceries fines.