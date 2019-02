L'aliment insolite de Candice: le jus de gingembre

Découvrez la bonté du gingembre dans sa forme la plus facile d'emploi: le jus de gingembre.

Plus besoin de peler ni de couper. Ce jus de gingembre biologique est une alternative efficace qui permet de gagner du temps.

En Occident, le gingembre n’était jusqu’ici valorisé que pour sa réputation de plante aphrodisiaque. Aujourd’hui, il commence à être mieux connu du grand public pour son goût légèrement piquant et rafraîchissant/ camphré et citronné.

Les études et les recherches se sont multipliées ces dernières années et mettent en lumière les propriétés du rhizome – digestives, antioxydantes, anticancéreuses, anti-émétique (contre les nausées) et antiulcéreuses.

Délicieux dans les salades, sur les poissons et dans le thé, les marinades, les jus de fruits, les soupes et bien plus encore!

Ginger People - jus de gingembre, 147ml, 4.99€.

https://www.kazidomi.com/fr/boissons/1831-ginger-people-jus-de-gingembre-147ml-734027971608.html

https://gingerpeople.com/products/ginger-juice/