L'aliment insolite de Candice: La Poudre de lucuma

Essayez la poudre de lucuma, un substitut naturel aux édulcorants, qui renforce le système immunitaire.

La poudre de lucuma provient des fruits séchés et moulus de l’arbre lucuma qui pousse dans la région des Andes (Pérou). Le fruit s’est vu attribuer le surnom “Or des Incas”. Substitut idéal à d’autres édulcorants, il possède un indice glycémique bas et un goût délicieux. Il contient naturellement des sucres, des vitamines-B, des minéraux et des phytonutriments.

Contient des vitamines B1, B2, B9, phosphore, protéines et fibres.

Particularités

• Riche en sucres lents = carburant pour l’organisme

• faible indice glycémique

• Remplace les pommes de terre dans l’alimentation des enfants au Pérou

Utilisation

Goût doux et légèrement sucré avec arrière-goûts divins indéfinissable, notes d’érable et de patate douce. Mélanger 2 à 3 cuillères à café de poudre lucuma dans 250-300 ml de smoothies, shakes, lait (végétal), jus de fruits ou l'ajouter dans vos yaourts, cakes, etc.

Utiliser 3 à 25 g par jour.

