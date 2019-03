L'aliment insolite de Candice: la poudre de caroube

La Poudre de Caroube Bio est un parfait substitut au cacao. Elle s'utilise en cuisine pour tous vos gâteaux ou pâtisseries mais peut aussi se mettre dans le thé ou le café pour relever le goût.

Issue de l’arbre Caroubier, la poudre de caroube ressemble à du cacao. On la trouve en Afrique du Nord et au Moyen Orient et on l’utilise pour diverses raisons : dans des programmes minceurs, pour lutter contre le cholestérol et pour améliorer sa mémoire.

Il suffit d’ajouter cette poudre dans un liquide, chaud ou froid, selon vos goûts. Dans de l’eau, du lait ou du thé, vous obtiendrez une boisson à la fois savoureuse et bienfaitrice. Il est également intéressant de l’ajouter à des jus de fruits voire à des sauces, car la poudre se mélange bien, elle épaissit comme il se doit et apportera une touche savoureuse à un mélange. Dans toutes vos recettes à base de cacao, remplacez-le par l’équivalence en poudre de caroube.

En magasin biologique.