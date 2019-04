L'aliment insolite de Candice: l'amande de noyaux d'abricots crus

Découvrez la fameuse vitamine B17 !

Achetez cru ! Lorsque l’on achète des oléagineux (noix, noix de cajou, amandes, etc.) en magasin bio ou autre, ces noix sont crues mais ont tout de même été chauffées afin d’être séchées, et bien trop souvent à des températures trop élevées. Ces dernières sont séchées pour éviter l’apparition de moisissures lors du transport et de la mise en marché. Et de cette manière, elles peuvent se conserver plus longtemps.

Les oléagineux certifiés crus, eux, n’ont subi aucun séchage, qu’il soit intense ou non ! Ils présentent donc d’avantage de valeurs nutritionnelles que les produits séchés comme expliqué ci-dessus.

Véritables trésors de bienfaits, armes anti-cancer, les amandes de noyaux d'abricots sont méconnus.

