L'aliment insolite de Candice: l'aloe vera frais

Bien connu pour ses vertus cosmétiques et curatives, l'aloe vera se consomme également tel quel en cuisine.

Le jus d'aloe vera a fait un boom ces deux dernières années. Tant et si bien que l'on a vu s'installer sur les étals des magasins biologiques, des marchés, des maraîchers, des épiceries exotiques de belles branches dodues d'aloe vera frais. Profitez-en !

Les feuilles non entamées se conservent deux à trois mois, à température ambiante ou au frais, mais jamais en dessous de 5 °C, température à partir de laquelle la plante perd une partie de ses principes actifs. Une fois entamée, conservez la feuille dans du papier alimentaire.

Pour récupérer la pulpe, posez la branche d’aloe vera sur une planche à découper et coupez une tranche d’environ deux centimètres d’épaisseur du côté le plus large. Attendez environ trois minutes que l’aloïne, une substance jaune contenue dans l’épiderme, coule sur la planche.

Au couteau, supprimez les bords épineux et récupérez la pulpe gélatineuse, transparente et inodore. Mixez)la en smoothies avec des fruits, ajoutez-la à vos yaourts, vos sauces froides, vos vinaigrettes.

Pour profiter au mieux de ses vertus, il est préférable d’utiliser cette pulpe tout de suite. On peut la garder au frigo quelques jours ou éventuellement la congeler si on souhaite la conserver plus longtemps.