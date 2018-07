L'affaire De Warzee !

Il est de toute urgence un appel à l'apaisement... Pour nous peuples frères, NON, ne nous faisons pas la guerre, et non ils ne nous prennent pas de haut, de très haut ...

Et voilà, les mots étaient dits, le mal était fait... Jérôme a mis tous les français dans le même sac du chauvinisme, les dégâts en sont incommensurables. 22 000 partages sur facebook - 50 000 "like", tout autant de pleurs , d'hommes qui veulent se pendre, ...

Post de l'accusé - samedi 10h35...

Selon TF1, la Belgique a battu le Brésil…’’...grâce à l’énorme expérience de Thierry Henry, leur T3, qui a su trouver les mots justes pour galvaniser les attaquants Belges...’’…

C’est tout à fait exact.

Afin que l’on n’oublie jamais le rôle prépondérant, que dis-je, vital, qu’a joué la France dans notre succès face au Brésil, n’oublions jamais de remercier…

Josette et Victor Duchamps, les boulangers nordistes qui approvisionnaient en pains de mie le club de Lille lorsqu’Eden Hazard y a débuté sa carrière professionnelle. Combien de fois Eden n’a-t-il pas loué le moelleux des ficelles Duchamps ? Nul doute qu’il y trouvât là une force supplémentaire pour le mental de ses prestations futures.

Michel Delpech, c’est en effet sur la chanson ‘’Pour un flirt avec toi’’ que les parents de Thomas Meunier se sont embrassés pour la première fois. Nous frémissons à l’idée de penser que ce premier contact charnel eût pu avoir lieu sur ‘’Victor le footballiste’’ du Grand Jojo. C’eût été une autre carrière, assurément.

Dominique Alderweireld, alias ‘’Dodo la Saumure’’, célèbre souteneur Français, a laissé entendre que Toby Alderweireld…‘’…devait sans doute être un lointain parent, vu sa capacité légendaire à marquer à la culotte les contrats dont il avait la charge…’’…personnellement, nous n’en doutons pas.

Mimie Mathy, en effet, c’est à l’âge de douze ans que Dries Mertens découvrit la série ‘’Joséphine, ange gardien’’. C’est cette fascination pour la capacité qu’avait l’héroïne de ce feuilleton à se fondre dans son environnement et à disparaître d’un claquement de doigt pour réapparaître au bon moment afin de porter l’estocade finale, qui a définitivement convaincu Dries Mertens de préférer le football au basket-ball pour lequel ses entraîneurs émettaient de vives réserves sur sa future carrière en NBA.

Mama Bakayoka, la voisine du cousin de l’oncle par alliance du demi-frère de la bru du garagiste s’étant occupé de la première mobylette de Vincent Kompany possède la double nationalité Congolaise et…Française, peut-on encore ici parler de coïncidence ?

Nous ne le croyons pas.

Et la liste est encore longue.

Merci à la France de nous avoir permis de vaincre le Brésil.

Juste lui rappeler que d’après les rapports quotidiens que diffuse la NASA depuis des décennies, non, la France n’est pas le centre du monde.