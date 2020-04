Kwakoo Event, une plateforme pour aider le secteur de l’événementiel

Grâce à la crise que nous traversons, la solidarité s’organise un peu partout et dans tous les domaines depuis plusieurs semaines. Des initiatives pour soutenir les restaurateurs, les petites entreprises, les indépendants,… Pour certain c’est une traversée du désert qui s’annonce encore longue. Parmi les secteurs les plus touchés, l’événementiel aussi paye très cher cette crise du coronavirus. Un secteur totalement à l’arrêt mais un secteur qui se mobilise aussi. C’est le cas de Kwakoo event, une jeune entreprise qui a décidé de proposer une plateforme en ligne ou tous les représentants du secteur de l’événementiel peuvent se retrouver.

Kwakoo event est une plateforme digitale qui référence tous les professionnels de l’événementiel pour les mettre en relation avec les organisateurs d’événements.

Être référencé chez nous, ce n’est pas uniquement une visibilité, c’est une collaboration, un suivi et un accompagnement. La plateforme regroupe 14 catégories principales (Animation – Chefs à domicile – Fleuristes – Foodtruck – Graphistes – Hôtesses – Location de salles – Location de véhicules – Matériel et décoration – Musique et ambiance – Photos et vidéos – Son et lumière –…)

L’organisateur pourra trouver facilement tous les prestataires nécessaires à la bonne organisation de son événement grâce à cet outil digitale.

Avec cette plateforme, KWAKOO EVENT souhaite soutenir et aider tous les prestataires qui traversent actuellement cette période difficile, en mettant à disposition sa plateforme digitale gratuitement et sans engagement jusqu’au 30/09/2020 inclus.

Avec cette initiative, Sophie Demeirleir, fondatrice de Kwakoo souhaite donner une chance à tous de préparer la reprise et la relance du secteur.