Jusqu’à 10.000 tonnes de déchets plastiques seront récoltés dans les océans par le catamaran « Manta »

Le 7e continent de plastique est désormais une réalité dans le Pacifique Nord . Cette " soupe de plastique ", la plus étendue, se développe entre le Japon et les Etats-Unis, sur une surface représentant trois fois la France.

Et plus concrètement, de nombreux projets destinés à réduire la pollution des océans voient le jour régulièrement. Ocean Cleanup par exemple déploie une barrière de flotteurs , promettant de vider la moitié de la zone d’ordures du Pacifique, nous dit l’Association.

Un géant de mer contre la pollution.

Le catamaran " Manta " (du nom de la raie qui se nourrit en filtrant l’eau de mer) sera opérationnel, nous promet-on, en 2024 et sera doté d’une unité de tri des déchets macroplastique." Trois années d’études et de développement et des dizaines de milliers d’heures de travail ont été nécessaires pour concevoir le design définitif du Manta et y intégrer toutes ses innovations technologiques ".

Il parcourra l’océan et avalera les déchets plastiques en les transformant sur place en énergie ou en les ramenant à terre pour y être valorisés.

C’est le navigateur Yvan Bourgnon qui, avec une équipe de 58 ingénieurs et techniciens, travaille désormais à la construction de ce voilier qui fonctionnera à " 75% de manière autonome grâce à ses 1500 m2 de voiles installées sur des gréements automatisés, mais aussi grâce à l’apport de moteurs à propulsion électrique ". Long de 56 mètres et large de 26 mètres, Ce bateau-usine innovant pourra ramasser jusqu’à 3 tonnes de déchets par heure " nous dit l’Association " The SeaCleaners "

La vidéo 3D ci-dessous explique le fonctionnement de ce bateau.