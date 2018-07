Job étudiant : il gagne 3.000 euros en deux semaines

Un étudiant décide de devenir volontaire pour des recherches cliniques et empoche un salaire de plusieurs milliers d'euros pour deux semaines. Mais que se cache-t-il derrière ces recherches?

En avril dernier, vous pouviez lire : en 2016, la Belgique est le deuxième pays de l'Union pour les tests cliniques (article original disponible ici). Chez nous, 1.399 études cliniques pour le développement de nouveaux médicaments et traitements ont été réalisées et 506 nouvelles demandes ont été introduites. Après le Danemark, la Belgique est le deuxième pays de l'Union européenne où l'on trouve le plus d'études cliniques par habitant.

Principalement l'industrie pharmaceutique

Environ 80% de ces études cliniques réalisées en Belgique proviennent de l'industrie pharmaceutique, qui développe des tests sur de nouveaux médicaments. Le coût de développement d'un nouveau médicament est d'environ 1,5 milliard d'euros.

Conformément à la nouvelle législation sur les essais cliniques, approuvée en avril 2017, un collège indépendant, qui évaluera les demandes pour des études cliniques, a été créé au sein du SPF Santé publique. Les patients y seront représentés.

Risque zéro n'existe pas

Le docteur Isabelle Huyghe, médecin de recherches cliniques chez Pfizer, était l'invité de Quoi de neuf? elle nous explique qui sont ces testeurs de médicaments: "Ici, on parle de volontaires sains et non de cobaye. C'est assez négatif, avec ce terme on pense d'abord au petit animal qui est dans une cage, ce qui n'est pas le cas des volontaires". Ces volontaires peuvent gagné en moyenne à 180 euros par jour, mais tout dépend de l'étude et de l'inconfort.

Les risques sont minimisés, bien que le risque zéro n'existe pas : "Il faut savoir que les médicaments, avant d'arriver chez l'homme, sont tout d'abord testés en laboratoire, vérifier par la suite par l'agence du médicament. Il ne faut pas oublier que nous sommes médecins et nous sommes donc sous le serment d’Hippocrate, qui veut qu'on ne nuise pas aux patients."

Plusieurs étapes sont évidement à suivre avant les premières administrations à l'homme et ensuite à la commercialisation. Si un médicament est dangereux ou il y a un doute, il n'y aura jamais de test et le médicament passe à la poubelle.

Pour plus d'informations : 0800/13.13.08

Pour écouter l'intégralité de l'interview d'Isabelle Huyghe, médecin de recherches cliniques chez Pfizer :