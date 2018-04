Job de rêve : Alyzée parcourt les mers du globe et partage son expérience sur la toile

Alyzée Joy Montana vient de décrocher le job le plus cool du monde. A 26 ans seulement, elle est la nouvelle recrue de Sailsquare, le blablacar des voyages en voilier, et s’apprête à vivre une aventure inédite ! Parcourir le globe et partager son expérience dans une websérie.

Sélectionnée parmi plus de 3000 candidatures !

Rappelez-vous, en juillet 2017, Sailsquare proposait un CDI pour parcourir le monde sur des voiliers. L’objectif ? Tester les croisières de la plateforme et créer du contenu photo et vidéo. Un job qui a suscité énormément d’intérêt, plus de 3000 candidatures reçues, dont celle de la jolie Alyzée qui est tout de suite sortie du lot.

Sa mission ces prochains mois : partager la magie et l’accessibilité des vacances en voilier

En véritable reporter des temps modernes, elle fera découvrir l’originalité et l’accessibilité des vacances en voilier. Armée de drones, micros, caméras et d’appareils photo, elle tentera de casser les préjugés qui poussent à penser que les vacances en voiliers ne sont destinées qu’aux riches et aux personnes expérimentées. Elle alternera ainsi 2 semaines en mer et 2 semaines à terre tout au long de l’année.

L’aventure a déjà commencé !

A peine arrivée chez Sailsquare, elle partait déjà vivre sa première expérience à bord d’un catamaran à Cuba.

Aujourd’hui en Suisse d’où elle nous livre une petite interview…Elles préparent les prochaines destinations ! Au programme : exploration des fjords de Norvège, safari, plongée aux Seychelles, régate en vieux gréements, transatlantique à la voile et bien d’autres péripéties hors des sentiers battus.

Une vraie vie d’Ocean Trotter, pleine de surprises et de rebondissements, à retrouver dans une websérie prochainement.

A propos de Sailsquare...

Sailsquare est le #1 en Europe des voyages en voilier. Fondée sur les principes de l’économie collaborative, la plateforme met en relation des skippers locaux avec des voyageurs souhaitant vivre une aventure inédite en mer. Plus d’informations sur www.sailsquare.com.