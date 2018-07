Jean-Claude Van Damme frôle la ligne rouge de l'homophobie !

Un Belge défraie la chronique et ça s'est passé dans la soirée de samedi - très tard, genre on n'est pas encore couché, ou presque, ... Ca vous inspire ? Suivons le guide - Thibaut nous replonge au coeur de cette polémique :

Jean-Claude Van Damme a fait un retour très remarqué sur le plateau de Ruquier alors qu'il était là pour faire la promotion de son nouveau film, Lukas mais c’est un autre genre de promo que l’acteur belge s’est offert en se faisant recadrer par Marlène Schiappa, secrétaire chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, venue présenter son dernier livre.

Après avoir coupé Marlène Schiappa dans ses propos et s'être fait subtilement recadrer, c'est sur une autre pente que notre Monsieur Muscles a glissé...

J'ai beaucoup de copains homosexuels mais la question :

"Si tous les garçons se marient ensemble et les femmes se marient ensemble, comment on va faire des enfants ? "

- Et encore les propos ont été plus loin que cet extrait - on frôle alors la ligne rouge de l'homophobie.

Le pire dans cette séquence fut les rires et les applaudissements du public. Le CSA a été saisi par 20 signalements - 20 plaintes sauf que cette instance ne pourra rien faire à l'encontre de JCVD - la seule chose possible, les seules personnes qui pourraient être condamnées c'est Laurent Ruquier, pour ne pas être intervenu suffisamment, ou la chaîne. C'est une émission enregistrée, montée... Fallait-il garder cette séquence ? Les téléspectateurs n'ont pas apprécié mais cela se terminera par un non lieu !

On aborde tout de même un sujet sensible, les nerfs sont encore à vif, on ne l'attendait pas sur ce terrain là notre JCVD !

