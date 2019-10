Japan Airlines affiche les bébés à bord afin de les éviter

Du lundi au vendredi de 16:00 à 18:00 sur Vivacité

Dès la rentrée, entre 16h et 18h, c'est Michaël Pachen qui accompagnera les auditeurs sur le chemin du retour pour leur (re)donner le sourire après leur journée de travail. Dans un véritable esprit de détente, cette émission propose un condensé d’actu, d’infos insolites, de musique et de quizz pour s’informer de manière ludique et décalée.