Januhairy : le nouveau défi pour ne plus s’épiler pendant 1 mois

Une nouvelle année démarre et entraine avec elle son lot de bonnes résolutions (que vous ne tiendrez sûrement pas, comme chaque année). Pour changer du classique Dry January, on vous propose quelque chose de plus insolite : celui de ne plus s’épiler durant un mois. Alors cap ou pas cap ?

Laura Jackson, une étudiante anglaise, a lancé le défi Januhairy sur Instagram, qui consiste à ne plus se raser ou s’épiler pendant tout le mois de janvier. L’objectif ? Pousser les femmes à s’aimer et s’accepter telles qu'elles sont. " L'idée n'est pas de lancer une campagne de haine contre celles et ceux qui ne comprennent pas qu'avoir des poils est tout à fait normal, mais plutôt un projet pour apprendre à mieux se connaître soi-même et les autres. "