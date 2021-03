Itinéraire écologique, Live View, données Covid, routes manquantes, quatre fonctionnalités de Google Maps à connaître

Une amélioration pour aider la planète.

"Prochainement, aux Etats-Unis et à terme, dans le monde entier, Google Maps proposera par défaut l’itinéraire le moins émetteur de CO2 lorsque cet itinéraire donne sensiblement la même heure d’arrivée que l’itinéraire le plus rapide", nous dit Dane Glasgow, vice-président en charge des produits chez Google Maps, qui poursuit "Si l’itinéraire plus écologique risque d’augmenter le temps de trajet de façon notable, vous aurez la possibilité de comparer l’impact carbone relatif des deux itinéraires avant de faire votre choix". Une collaboration avec laboratoire National Renewable Energy Lab du ministère américain de l’Énergie a été nécessaire pour réaliser ces trajets, qui ont été réalisés entre autres en tenant compte des embouteillages ou encore du degré de pente des routes.