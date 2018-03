Imprimer des objets en chocolat, c'est désormais possible...

... et c’est un savoir-faire 100 % belge, voire même 200% pour le coup! Une start-up gembloutoise, la "Miam Factory", a su transformer une imprimante 3D plastique en une imprimante 3D... chocolat! Et le moins qu'on puisse dire c'est que le résultat a de quoi bluffer, aussi bien les petits que les grands.

Gaétan Richard, co-fondateur de la start-up, nous en parle ce jeudi dans Quoi de neuf?. "Avant de travailler à la "Miam Factory", on a travaillé dans un laboratoire d'innovation culinaire qui appartient à l'Université de Liège. À force de faire des démonstrations, on a décidé de monter notre société. Et c'est comme ça qu'on a créé la "Miam Factory" qui vise à développer des cadeaux originaux."

En termes de processus, c’est le même qu'avec une imprimante 3D pour plastique. Le chocolat fondu est placé dans une seringue et est envoyé dans une tête d’impression qui réalise alors la forme souhaitée.

"On a utilisé une imprimante qui existait déjà mais on l'a adaptée afin qu'elle soit utilisable pour la matrice alimentaire et le chocolat en particulier. Il faut bien insister sur le fait qu'il s'agit de vrai chocolat, d'un chocolat de pâtissier... il n'y a pas d'additif, et c'est du chocolat belge!"

Vous voulez en savoir plus, comment obtenir vos objets en chocolat personnalisés et à quel tarif? Découvrez l'interview de Gaétan Richard, co-fondateur de la "Miam Factory" dans son intégralité.