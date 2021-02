Impressionnant : Une maison victorienne déplacée entièrement sur un camion à San Francisco

La maison vieille de 139 ans, a une superficie de 465 m2, plus de 20 m de large et comporte 6 chambres et 3 salles de bains, rapporte le San Francisco Chronicle . . Elle a été déplacée sur un camion à plate-forme, d’un quartier à un autre, situé à 6 pâtés de maison de là, sous les yeux ébahis des habitants du quartier.

L’entreprise " Nickel Bros " basée à Seattle déménage environ 300 maisons par an. En 2018, une maison de 720 m2 et 320 tonnes a été déplacée et transportée en bateau d'une île au large de Seattle, jusqu’à son nouveau propriétaire, comme vous pouvez le voir ci-dessous, dans cette vidéo incroyable de France 2.

.

Plus surprenant encore, en 1908 déjà, à San Francisco, une maison avait été déplacée, à l’époque, à l’aide de chevaux, comme le rapporte le livre "The Horse In The City: Living Machines in the Nineteenth Century ", de Clay McShane et Joel A. Tarr . On peut voir sur la photo, des chevaux qui font tourner des treuils afin de déplacer une maison d’une rue à une autre.