Ils tissent des poils d'animaux

Voilà une idée insolite qui nous vient d’un couple de nordistes non loin de notre frontière belge. Damien et Eglantine Decaudin ont créé Stylaine Dogs, une petite entreprise qui récupère les poils de vos animaux pour en faire des créations originales.

C’est en voyant leur chien vieillir que Damien et Églantine Decaudin se sont dit qu’ils voulaient garder un souvenir de leur premier animal de compagnie.

Si vous ne savez plus quoi faire des poils de votre animal de compagnie, Damien et sa femme se charge de les récupérer pour ensuite confectionner des vêtements et autres accessoires en poils de chiens et chats.

Avec l’aide d’un vieux métier à tisser, ils transforment une boule de poils en une boule de laine. En plus de vous tenir chaud durant l’hiver, ces accessoires constituent aussi un beau souvenir de l’animal qui partage votre vie. L’idée fait son chemin et le concept de ce couple cartonne auprès des propriétaires d’animaux qui souhaitent avoir un souvenir de leur animal.

