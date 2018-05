Ils ont trouvé la clé du succès, on vous dit tout!

Steve Jobs, Bernard-Henri Lévy, Angela Merkel, et Mark Zuckerberg, qu’ont en commun ces personnalités? Une technique imparable pour s’habiller…

Ils ont tous décidé de mettre toujours le même style de vêtements. Steve Job avec son col roulé, BHL et sa chemise blanche, Angela Merkel avec un tailleur, et Mark Zuckerberg avec son jean/t-shirt gris.

En effet, le matin ce n’est pas toujours facile de choisir ce que l’on veut porter. Et si le choix se fait la veille, et que la météo n’est pas celle que l’on attendait, le stress est de retour. Ce qui n’est vraiment pas une bonne chose pour débuter la journée.

Ce stress est “normal” puisque les vêtements donnent la première image que vous renvoyez, et donne ainsi une idée de votre personnalité. De plus, dans certaines situations, il est plus convenable de s’habiller d’une telle manière plutôt qu’une autre.

Il serait donc plus sain pour vous, mais aussi plus sain pour votre travail si vous optiez, comme ces personnalités, à un uniforme de travail. Moins de stress le matin, et donc de meilleure humeur, mais surtout plus de performance au travail.

Même si l’on pourrait penser que les hommes auraient plus faciles à trouver leur uniforme, il est conseillé pour tout le monde d’avoir “un assortiment” de vêtement, une chemise blanche un pantalon et une veste dans les tons gris par exemple.

Johan Parisse est le président de la Fédération belge des psychologues. Il était l’invité de Quoi de neuf? Ecoutez-l’intégralité de son interview ci-dessous.