Ils créent un énorme canular avec une annonce de location de maison de poupées sur Airbnb

Josh Pieters et Archie Manners, deux comédiens, qui comptent plus d’un million d’abonnés à leurs blagues sur leur chaîne Youtube, ont créé une annonce bidon en photographiant les différentes pièces d’une maison de poupée. Les photos donnaient l’apparence d’une luxueuse maison du 18e siècle comportant deux chambres, deux salles de bains, cuisine et parking privé qui pouvait être louée au sud de Londres pour 87 £ (100 euros) la nuit.

La vidéo sur laquelle ils expliquent la préparation de leur arnaque a été vue plus de 350.000 fois sur Youtube.