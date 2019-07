Selon le Dr. Dominique Tennstedt, dermatologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc, les cheveux de cet homme ne doivent plus être très propres : " Au bout de quelques années de non-lavages, il doit y avoir pas mal de sécrétions, de pellicules et d’autres choses. Nous n’avons pas l’habitude de nous lécher comme les chats, et encore moins de lécher les cheveux. Les sécrétions, on ne les autorégule pas, c’est un mythe. "

Pendant 40 ans, Sakal Dev Tuddu n’a plus lavé ses cheveux et a arrêté de les couper. Ses cheveux sont tellement entremêlés qu’il doit les mettre dans un linge blanc pour ne pas les salir. Ce n’est pas l’homme qui a les cheveux les plus longs car le record est détenu par une femme avec une chevelure longue de 34 mètres. Mais est-ce si bien de ne pas laver sa crinière si longtemps ?

Se laver les cheveux tous les jours

Il ne se lave plus les cheveux pendant 40 ans - © Tous droits réservés

Il ne se lave plus les cheveux pendant 40 ans - © Tous droits réservés

Mais ce n’est pas le seul mythe qui existe autour des cheveux. Une autre idée reçue dit que se laver les cheveux tous les jours n’est pas bon. Alors, vrai ou faux ?

Il n’y a rien de plus ridicule comme affirmation explique le dermatologue : " C’est comme si vous me demandiez s’il y a un risque de ne pas se laver les pieds ! J’aime autant avoir un membre de la famille qui se lave les pieds de temps en temps plutôt que pas. Pour les cheveux, c’est la même chose. Il y a une chose amusante : il y a encore des idées qui circulent comme quoi on ne peut pas se laver les cheveux tous les jours… Si on a l’envie et le besoin de se laver les cheveux tous les jours, on peut. Il n’y a pas de raison que le cuir chevelu soit la seule partie du corps qu’on ne puisse pas laver, c’est aberrant ! D’ailleurs, si vous allez aux États-Unis et que vous demandez un shampoing pour cheveux gras ou antipelliculaire, on ne vous comprendra pas. C’est comme si, en Belgique, vous cherchiez un dentifrice pour dents sales. Aux États-Unis, tout le monde se lave les cheveux tous les jours, c’est dans leur culture. "

Évidemment, tout dépend de son cuir chevelu et de la personne. Bref tout est dans la nuance précise le Dr. Tennstedt : " Le mythe des cheveux qui tombent plus vite ou qui regraissent plus n’a aucun bon sens"