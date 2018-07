Il marche plus de 320 km pieds nus!

Depuis le décès de son frère aîné en 2015, il a décidé de suivre son conseil : suivre ses rêves. Résultat, en 2016, Olivier Simon fait le tour du Mont Blanc , et a récemment participé à un documentaire français "Naked and Afraid"

Un entrainement intense

Ce jeune aventurier de 31 ans, a décidé de relever un nouveau défi : marcher pieds nus, de Bouillon à Paris. Il explique que "se lancer ce défi avec des chaussures, ce serait beaucoup trop simple [...]. Ici, il faut se préparer bien avant. J'ai fait pas mal de VTT pour les cuisses et les mollets, et j'ai beaucoup marché pieds nus chez moi et dans les bois. Ça fait peut-être un mois que je me suis bien habitué à marcher, en faisant toutes mes randonnées pieds nus [...] Mais la sensation des pieds nus est un réel bonheur. "

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, marcher dans les bois pieds nus, ce n'est pas si terrible que ça : "Tout ce qui est bitume, tarmac, etc. fait horriblement mal, [...] c'est là que c'est le plus chaud, surtout avec les chaleurs torrides que nous avons en ce moment. [...] Mais les chemins de bois, c'est top! Je me suis habitué et j'ai une très bonne cadence dedans. [...] Mais j'ai une petite trousse de secours avec des aiguilles, pour percer les ampoules...".