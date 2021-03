Il laisse ses poules courir sur la route pour ralentir la circulation

Cet habitant de Fontaine-Uterte avait remarqué qu’une de ses poules s’était échappée de chez lui, avec ses poussins, et que depuis lors, les automobilistes respectaient les 30 km/h. Il a donc eu l’idée de les laisser courir sur la route en permanence.

Eric Leroy a appliqué le Nudge, ou coup de coude en anglais, coup de pouce en français. Voici ce que nous dit Wikipédia à ce sujet : le Nudge est une technique pour inciter des individus ou l’ensemble d’un groupe humain à changer des comportements ou à faire certains choix sans être sous contrainte ni obligation et qui n’implique aucune sanction.

Influencer subtilement nos comportements.

Cette théorie a été inventée par l’économiste Richard Thaler et le philosophe Cass Sunstein. Théorie pour laquelle Richard Thaler a eu le prix Nobel d’économie et que l’on peut découvrir dans son livre coécrit avec le philosophe : "Nudge : améliorer les décisions concernant la santé, la richesse et le bonheur". Elle part du principe que pour faire changer les comportements, il vaut mieux inciter que contraindre.