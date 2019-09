Il installe un coffre-fort dans son frigo pour empêcher sa petite amie de manger son chocolat

Pas de code, pas de chocolat ! Une jeune britannique a eu la surprise de découvrir un coffre-fort transparent au sein de son frigo. À l’intérieur : rien de plus que du chocolat mais pas n’importe lequel… celui de son fiancé qui n’a pas trouvé d’autres solutions pour protéger son précieux sésame que de les glisser dans un coffre-fort à code.

" Il ne veut pas partager son chocolat avec moi ! "

Il n’en fallait pas plus pour mettre la Britannique hors d’elle, cette dernière s’étant fendue d’un message acerbe sur Facebook. " On en est donc arrivé là ! On achète une maison ensemble, on a un enfant ensemble, on se fiance, on prévoit un mariage et il se passe ça ! Dave a acheté un coffre-fort de frigo parce qu’il […] ne veut pas partager son chocolat avec moi ! C’est sûrement un motif de rupture ? ! "

À la fois très agacée mais sûrement également conquise par l’humour de son compagnon elle n’a pas hésité à partager des photos de la supercherie sur son compte Facebook.

Comme il fallait s’en douter, la publication a aussitôt déclenché un raz-de-marée de réactions, chaque internaute prenant position pour Stacey ou Dave, à tel point que le post de la jeune femme est devenu viral avec plus de 50.000 partages et environ 100.000 commentaires.