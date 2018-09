Harry Potter va ensorceler la rentrée avec une nouvelle collection Lego

Les célèbres briques Lego bénéficient d'une nouvelle collection à l'occasion de la rentrée des classes. A travers plusieurs sets, petits et grands pourront revivre les aventures d'Harry Potter, le plus célèbre des sorciers.

Qui n'a jamais rêvé d'enfourcher un balai et faire une partie de Quidditch ? C'est désormais possible grâce à la nouvelle collection Lego : Back to Poudlard. Les enfants pourront, une fois les devoirs finis, retourner dans le monde magique des sorciers et réinterpréter quelques-unes des scènes les plus cultes de la saga.

Avec quatre sets de jeu, Lego compte bien ravir tous les amoureux de Poudlard. Les fans auront le choix de construire le repaire d'Aragog, l'araignée soupçonnée d'être le monstre de "La Chambre des Secrets", ou bien de refaire la scène du "Prisonnier d'Azkaban", pour tenter d'extraire des branches du Saule Cogneur la voiturette bleue de la famille Weasley, dans laquelle sont pris au piège Harry et son ami Ron.

Pour les plus débrouillards, Lego propose aussi de réaliser une partie du stade de Quidditch. Autre possibilité, la construction de la célèbre Grande Salle du château, qui permettra de rejouer les scènes cultes qui se sont déroulées dans cette pièce de vie présente tout au long de la saga.