Google Maps localise pour vous les restaurants qui livrent près de chez vous

L’application Google Maps propose depuis quelques jours une option très utile en cette période de confinement. Une option qui vous permet désormais de visualiser en un clic les établissements qui proposent la vente à emporter et la livraison de nourriture dans votre quartier.

Avec cette modification, Google souhaite bien nous faciliter la vie en pleine période de confinement. Cette mise à jour de Maps nous indique quels établissements pratiquent encore de la vente à emporter.

A l’aide de deux nouveaux boutons visibles sur l’écran d’accueil, l’application nous permet d’accéder directement à une liste de restaurants qui livrent encore à domicile car pour ceux qui ne l’auraient pas encore compris, il est interdit de sortir manger à l’extérieur.

Lorsque vous appuyez sur l’un de ces deux boutons, tous les restaurants répertoriés s’affichent sur la carte et sont présentés en détail, du plus proche au plus éloigné de chez vous.

Cette initiative vient aussi souligner l’importance de soutenir l’Horeca local qui en a bien besoin tout en se faisant plaisir !