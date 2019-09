" Friends ". Le fameux canapé orange sera exposé un peu partout dans le monde!

C'est l'une des stars de Friends - et non, on ne parle pas ici de Ross, de Monica, de Chandler, de Rachel, de Joey ou encore de Phoebe. Mais de l'incontournable canapé orange, où se réunit la joyeuse bande lors des rendez-vous au Central Perk, et qui apparaît dans le générique d'ouverture

Alors que la série fête bientôt ses 25 ans, les studios Warner Bros. ont eu envie de célébrer l'événement avec les fans du monde entier, en installant le fameux divan à franges aux quatre coins du globe.

30 répliques du canapé orange ont été fabriquées en tissu ou en matière imperméable, et vont être placées à des endroits stratégiques, de Mexico à Rome en passant par Berlin, où elles resteront entre un jour et un mois.

On pourra ainsi retrouver le fameux sofa à l'Empire State Building à New York, dans le Grand Canyon ou encore sur Abbey Road à Londres... et, bien, sûr, à Paris. Le site américain précise que le canapé sera exposé le 12 septembre dans le jardin du Palais Royal.