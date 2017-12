France : des plaques de rue au nom de Johnny Hallyday en vente

Gérard Dézempte, est un grand fan de musique, mais aussi le maire de sa commune. La municipalité porte le joli nom de Charvieux-Chavagneux, et son maire a eu l’idée, dès 2013, de consacrer certaines rues à de grands noms de la chanson française.

À l’angle de la rue Charles Aznavour de Charvieux-Chavagneux, vous trouvez donc (l'unique) rue en France baptisée au nom de Johnny Hallyday.

Depuis le décès du chanteur, les plaques de rue se sont fait voler régulièrement, comme le rapporte Le Figaro.

Mais Gérard, le maire mélomane, est plein d’idées et de ressources, il a décidé faire refaire des plaques identiques aux originales que vous pouvez acheter dés à présent pour la modique somme de 95 euros, fabrication et envoi compris.

Gérard Dézempte était parmi nous dans l'émission : "Depuis 2013, nous disposons de plaques de rue au nom de Johnny Hallyday. Nous sommes à priori la première commune de France à avoir décidé de donner le nom de Johnny Hallyday de son vivant à une rue... Mais ces derniers temps, sur les neuf plaques de la commune, il y en a cinq qui ont été volées. J'ai donc fait enlever les quatre restantes pour ne pas qu'on nous les vole également. Suite à cela, j'ai pris la décision de les faire refaire et de façon à ce qu'il n'y ait pas de spéculations des voleurs, on met en vente les plaques tout à fait identiques en tout point qui pourraient être achetées à prix coûtant pour répondre aux envies des fans de Johnny. Et aujourd’hui, la demande est forte ! C'est donc une fourniture de plaque d'origine avec l'écusson de la ville et le nom de Charvieux-Chavagneux comme les plaques qui ont été volées que l'on propose aux fans."

Et pour les Belges, il est tout à fait possible de s'en procurer comme le souligne le maire de Charvieux-Chavagneux : "Il faut tout simplement écrire à la mairie avec votre adresse et réaliser un virement de 95€ - qui correspond à la réalisation de la plaque et à l'envoi par la poste - et dans le courant du mois de février, ils pourront recevoir leur plaque!"

