Florence confectionne des coussins naturels à base d'épeautre !

Florence Toussaint habite Jalhay et confectionne de manière artisanale toutes sortes de coussins d’épeautre . Oreillers, poufs de méditation, coussins ergonomiques sur-mesure, d’ameublement, pour tables de massage, tout est possible… Et ça semble plaire ! Elle a lancé son affaire en 2012 et remporte un tel succès, qu’elle s’exporte désormais ! Même si elle ne peut pas encore en vivre, elle nourrit en tout cas sa passion !

Comment s’est-elle lancée dans l’aventure?

En 2010, Florence et son mari se sont lancés dans l’isolation de leur plancher. Ils ont utilisé de la balle d’épeautre, un matériau conseillé par un ami, qu'ils ont beaucoup apprécié. À l'époque, Florence avait également besoin d’un cousin pour sa fille et a décidé de le confectionner elle-même, avec ce produit bio. Résultat, un joli coussin qui sent bon.

Mais c’est quoi la balle d’épeautre ?

Il s’agit de l’écorce du grain d'épeautre. Elle forme des lamelles qui reprennent leur forme initiale lorsqu'elles sont compressées. Ce qui donne un coussin naturelle s'adaptant à toute morphologie.

Pour se procurer de la balle d’épeautre, elle va directement chez un agriculteur namurois. Pour lui, c’est un déchet, pour elle, c’est un outil de travail. Elle la tamise à la main et la place au congélateur pour éviter qu’il reste des insectes vivants à l'intérieur. Ensuite, elle s'attèle à la confection de coussin!

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à retrouver les coussins de Florence sur le site "Les épeautreries"