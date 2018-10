First Man : pourquoi n'y a-t-il plus d'hommes sur la terre ?

Avec la sortie du film "First Man : le premier homme sur la lune" prévue demain dans les salles, on s'est posé la question de savoir pourquoi depuis 1972, plus personne n'a posé le pied sur la lune ?

Le film retrace l'histoire de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, premier et deuxième homme à avoir posé les pieds sur la lune durant la mission Apollo 11. Ils ont été suivis de 10 autres durant cette période de grandes découvertes spatiales entre 1969 et 1972. Cette période d’observation coïncidait avec une période de guerre froide entre les Etats-Unis et l'URSS qui se disputaient l’avancée technologique. Alors que les explorations étaient vécues comme une avancée extraordinaire, au début des années septante et plus particulièrement depuis 1972, tout s’est arrêté et plus un homme n’est retourné sur la lune.

Dans notre émission de hier, nous avons contacté une astrophysicienne, Yaël Nazé, pour nous éclairer un peu plus sur la question, et comprendre les raisons de la fin du projet.

" Durant cette période, on y est allé six fois, ce sont les six missions Apollo. Mais on n’y est pas allé pour faire de la science, on y est allé pour battre les soviétiques. Et une fois qu’on y était, on a planté le drapeau, joué au golf et fait deux, trois autres petits trucs. Mais globalement, ce n’était pas pour la science ", nous explique-t-elle.

" La lune a plein de choses à nous apprendre, mais ce ne sont pas ce genre de missions qui nous en apprennent le plus, ce sont surtout les sondes robotiques qui fonctionnent le mieux aujourd’hui. Maintenant, l’idée ce n’est plus tellement de retourner sur la lune, mais plutôt d’aller sur Mars ", conclut-elle.