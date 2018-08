Festival en Hollande : une gommette sur le front pour dire NON aux photographes

Le principe du droit à l'image

Maître Marc Isgour, avocat spécialisé en droit de l'information et des médias : "Le principe est qu'il faut donner son autorisation pour les reproductions et la communication de son image. Néanmoins, il y a évidemment des tolérances quand on est dans un événement d'actualité, lorsqu'on se trouve de manière incidente à un endroit où on est susceptible d'être photographié parce que c'est une information qui peut être portée à l'intérêt du public. Dans ce cas-là, on peut admettre qu'il y ait des présomptions d'autorisation. La gommette dont vous parliez à l'instant permet d'être certain que la personne ne souhaite pas être photographiée mais dans certains cas, par contre, on ne pourra pas refuser d'être photographié car le droit à l'information va primer sur le droit à l'image. Mais ce sont des cas exceptionnels et ça dépend de la manière dont la photo a été prise. Maintenant, si on accepte d'être pris en photo, cela ne veut pas non plus dire qu'on donne l'autorisation d'utiliser cette image pour qu'elle soit reproduite dans d'autres contextes. "