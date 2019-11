Faire la fête augmenterait votre espérance de vie

Si vous avez profité de votre week-end pour sortir et faire la fête (concerts, sortie entre amis) et que vous culpabilisez d’être arrivé au bureau un peu fatigué et bien sachez que ce week-end de sorties à aussi contribué à votre santé et votre bien-être.

Une étude scientifique récente vient de démontrer que participer à des concerts et autres événements musicaux est bon pour notre santé et allongerait même notre espérance de vie. Patrick Fagan, spécialiste en sciences comportementales a constaté que faire la fête en participant notamment à des concerts ou des soirées dansantes augmenterait de 21% le sentiment de bien-être soit, bien plus qu’après une séance de yoga ou une promenade avec votre animal de compagnie.

Le scientifique insiste particulièrement sur l’impact positif des concerts sur l’espérance de vie :

Nos recherches mettent en lumière le profond impact des concerts sur la santé, le bonheur ainsi que le bien-être.

Si vous souhaitez prolonger votre espérance de vie de quelques années vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire.