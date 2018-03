Faire disparaître et réapparaître ses tatouages à l'infini!

Effacer un tatouage avec un simple et unique rendez-vous chez un professionnel… C’est le projet Invisible’Ink, sur lequel planche David Maleville, chimiste de formation, avec cette encre innovante ...



Installé à Toulouse pour mener à bien ce projet, ce jeune homme travaille sur cette encre d’origine végétale, dépourvue de métaux et sans danger pour la santé, qui pourrait s’effacer.

Il va même plus loin dans ses recherches. Le principe actif mis au point permettrait de rendre visible ou invisible à l’infini le tatouage… Un changement de couleur est même envisageable !

Efficace en laboratoire

Après de nombreux tests en laboratoire, le chimiste a trouvé des molécules permettant la réapparition et la disparition du tatouage à base de polymères.

David Maleville explique : " Le tatouage est toujours là, dans le derme, mais on le rend invisible grâce à une crème percutanée qui contient le pigment. Et on peut le rendre invisible grâce à une autre crème. "

La technique fonctionne en laboratoire, reste à savoir si elle sera convaincante sur la peau. Le jeune entrepreneur en devenir prévoit encore des tests avec la société toulousaine Genoskin.

Si c’est une réussite, ce procédé devra encore être breveté et obtenir des autorisations nécessaires à sa commercialisation.