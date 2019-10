Faire des siestes dans des arbres : ce sera peut-être bientôt possible

Des architectes ont eu l’idée d’installer un système dans les arbres pour se reposer au cœur des villes. Si vous habitez en ville, vous savez que c’est parfois difficile de trouver un endroit calme pour se reposer tout en ayant un contact avec la nature. Un problème qui sera peut-être résolu grâce à un cabinet d’architecture polonais, Otco.

Leur idée est d’installer une structure autour des arbres pour pouvoir y faire un break. Cette installation entoure l’arbre mais n’y est pas accrochée et respecte donc la nature. Vous y entrez et y grimpez grâce à un escalier en colimaçon et vous vous installez dans une des bulles. Elles ressemblent à des sortes d’excroissances mais ont l’air très cosy.