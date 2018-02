Faire des recherches sur internet sans être tracé, c'est possible

PDG de Qwant, Éric Léandri a développé un moteur de recherche qui respecte les données personnelles des utilisateurs. Une pratique à laquelle devront bientôt se conformer les entreprises européennes.

" Quand vous allez faire votre recherche, quelqu'elle soit, vous les faites dans un moteur de recherche qui va tout conserver. " Naviguer sur internet peut en effet laisser des traces. C’est ce qu’explique Éric Léandri, le PDG de Qwant. Pour lui, certaines entreprises ne respectent ainsi pas la vie privée puisque leur moteur de recherche " va se servir de vos recherches pour vous proposer des publicités ciblées et il va redistribuer ces informations-là à tous les gens qui le demandent et qui sont prêts à payer pour ça. "

Des alternatives qui respectent les données personnelles

Toutefois, explique Éric Léandri, " il existe des alternatives qui respectent vos données personnelles ". Le moteur de recherche français qu’il a co-fondé, par exemple, ne trace pas ses utilisateurs. Au niveau des disques online, " c'est-à-dire vos données sur les ‘Clouds’, donc à l'intérieur d’internet, vous pouvez utiliser des ‘Cosy Clouds’, des ‘OX’ à la place du webmail proposé par les géants... " informe-t-il.

Cependant, le plus important pour " défendre les gens " poursuit le PDG de Qwant, " c'est ce qu'est en train de faire la Commission européenne : c’est le respect des données personnelles au travers de la loi avec le règlement RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données, ndlr). " À partir de mai 2018, les entreprises devront être plus transparentes sur l'utilisation des données et les protéger techniquement dès leur conception.

Pour Éric Léandri, " les valeurs européennes, c’est une troisième voie versus le capitalisme effréné de ‘je prends tout, je revends tout et je redistribue tout sans en informer le consommateur’, version Amérique ou, en Chine, ‘je prends tout si je suis l’État et en bas ils essayent de protéger les données entre les différents services’. " Pour lui, ce sont " les deux façons totalitaires de tout avoir " alors qu’avec Qwant, l’idée c’est de " partager la valeur, de faire une société plus équilibrée et plus juste. "