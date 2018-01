Être malade mais suivre les cours en direct de la maison, c'est possible!

Être trop malade pour aller à l’école c’est possible, mais certains enfants prennent alors du retard. Ce retard accumulé peut parfois être difficile à rattraper.

On appelle ça de la téléprésence, et ça vient d’être testé à Marseille. Une quinzaine de robots ont fait leur apparition dans les classes de collèges volontaires de Marseille. Le robot UBBU ressemble à une tablette sur roulettes qui peut interagir avec ses professeurs, mais aussi avec ses camarades de cours.

UBBU permet donc aux élèves ayant d’importants problèmes de santé, comme l’anorexie ou les phobies scolaires, de suivre les cours depuis leur maison. Sans prendre du retard.

Axyn Robotique est l’entreprise qui a mis en place le robot UBBU. Etienne Sauvageot, responsable commercial de l’entreprise était invité dans Quoi de neuf? :"En fait, le nom officiel de ce type de produit est un robot téléprésence. C'est une tablette posée sur un dispositif mobile qui permet de communiquer en vidéo, et en audio, et ce dans les deux sens."

Le principe est assez simple, c'est l'élève qui prend les commandes du robot : "Via un site internet l’élève se connecte au robot depuis la maison ou depuis l'hôpital. Il prend alors le contrôle du robot et peut le déplacer dans l'ensemble du collège. Il peut voir et être vu, et ainsi suivre ses cours comme s'il était là."

Tant chez les enseignants que chez les parents, l'accueil est plutôt bon : "Les robots ont été testés en France et en Europe, dans différentes académies . Et le produit a été très bien reçu. Ça permet de ne pas prendre du retard dans les cours, mais surtout de ne pas perdre le lien avec les camarades et les professeurs. Et d'ainsi maintenir le contexte scolaire pour les enfants qui sont, en général, absents pour de longue durée. [...] Et c'est essentiel pour la poursuite des études."

Aucun chiffre précis n'est encore connu, mais il semblerait que ça ne soit que le début : "Il y a peut-être une cinquantaine de robot en France, mais ça va aller en grandissant, parce que c’est considéré par tous les intervenants du milieu éducatif comme élément-clef de maintien du lien et de préservation des connaissances. Et en plus les élèves adorent ça."

Pour l'instant, aucune demande depuis la Belgique n’a été faite.

N'hésitez pas à écouter ou à réécouter l'intégralité de l'interview ici.