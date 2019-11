Et si nous pouvions prédire la date de notre mort.

Des chercheurs en Pennsylvanie (États-Unis) ont réussi à prédire quels patients avaient le plus de risque de décéder au cours de l’année. Prédire l’avenir est désormais possible grâce au développement d’une intelligence artificielle qui est capable d’utiliser tout une série d’informations pour établir votre espérance de vie avec une précision bien plus avancée que ce qui se faisait jusqu’à aujourd’hui avec les moyens de la science actuelle.

D’après ces chercheurs, le modèle d’IA fonctionnerait donc mieux que les méthodes existantes pour détecter de potentiels décès. Il aurait même été capable identifié des problèmes cardiaques chez des patients déjà étudiés par des cardiologues.

Cette étude, n’est pas la première du genre. L’année dernière, des chercheurs de Google ont créé un modèle de prédiction de la mort e utilisant les dossiers de santé électronique. D’autres IA ont été créées dans le but de détecter les maladies cardiaques et le cancer du poumon et ce avec parfois plus de précision que les médecins.