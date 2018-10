Le palmarès de la Fédération Belge du Jouet est sorti ! Ils sont 13 meilleurs jouets de l’année, sélectionné dans une liste de plus de 50 jouets inscrits. Mais c'est quoi c'est jouets? Ce palmarès est là pour mettre en valeur les jouets, c'est une manière de parler des jouets en dehors des périodes telles que la Saint-Nicolas ou Noël. Mais aussi de mettre en avant les nouveaux jouets, et les évolutions ou changements qui ont pu être apportés à des jouets bien connus des enfants! Mais pas que... Cette année c'est la 19ème édition du " Jouet de l’Année ", une distinction officielle que propose la Fédération. Ce label récompense donc les fabricants, importateurs ou agents pour leur dynamisme à rechercher et présenter des jouets originaux et créatifs.

Les enfants d'hier différents de demain ! La Fédération fêtera les 20 ans de ce palmarès l'année prochaine, et au niveau des jouets, en 20 ans, il y a eu du changement : " Il y a certaines évolutions. Un article ultra à la mode l’année passée, comme le beyblade, ne l'est plus aujourd'hui, c'est un jouet qui a duré une seule saison. Si je retourne 20 ans en arrière, il y avait les monchhichi, je pourrais citer un tas de choses. [...]." explique Marc Folens, Président de la Fédération Belge du Jouet. Du changement c'est normal, mais il y a aussi des indémodables : "[...] il y a également des jouets extrêmement classiques qui restent comme au beau vieux temps, que ce soit des jeux de construction, des jeux de cartes ou même des patins à roulettes..."

Et le jouet de l'année est... Est-ce que Saint-Nicolas va choisir les jouets dans le Palmarès de jouets 2018? - © Tous droits réservés Un jury, réuni au mois de juin, composé de 16 détaillants et acheteurs de jeux et jouets ainsi que 9 journalistes et pédagogues, a évalué les 55 produits mis en compétition répartis en treize univers différents et a établi le palmarès suivant : Jouets premier âge

Loisirs créatifs

Jeux pour enfants

Jeux de famille

Jeux de logique & de réflexion

Jeux de construction

Univers de jeu

Collectibles

Produits High Tech

Activités plein air

Jeux éducatifs & scientifiques L’ensemble des lauréats seront identifiables en magasin par le consommateur grâce à un autocollant placé sur la boîte du jeu. La liste complète est disponible sur le site du palmarès : Le jouet de l'année.

Une Fédération Belge du jouet? La Fédération Belge du Jouet est née au milieu des années 80. Et bien que cela puisse paraitre cocasse, cette Fédération a été crée pour plusieurs raison. Tout d'abord elle veut regrouper les distributeurs et les importateurs de jouets et défendre les intérêts professionnels, économiques et sociaux communs à ses membres, mais aussi défendre les intérêts du secteur auprès des autorités compétentes, attirant leur attention sur la sécurité et le contrôle de la publicité. Valoriser l’importance du jeu dans le développement de l’enfant est aussi important à ses yeux, la Fédération se veut être une interlocutrice de premier plan par rapport à l’Union Européenne afin de l’aider dans l’application des lois, la défense des intérêts du secteur et des consommateurs. Par contre, il faudra attendre le 6 décembre pour savoir si le Grand Saint s'inspire de ce fameux palmarès...