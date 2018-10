Est-ce que le réchauffement climatique aura un impact sur nos bières locales?

En raison de cette baisse de la production de malt, le prix de la céréale pourrait augmenter de 20%. Autre composante de la bière, le houblon a également souffert du manque de pluie. "Si le prix du malt augmente de 20%, on arrive à une perte de 2% sur le prix de la bière. Une hausse du prix de la bière se justifie donc", explique Alain De Laet, responsable de la brasserie Huyghe (Melle, Flandre orientale), l'une des dix plus importantes en Belgique.

Augmentation de prix alors?

Les événements extrêmes affectant l'orge devraient rendre la boisson alcoolisée la plus populaire au monde plus rare, et plus coûteuse, indique une étude publiée aujourd'hui. "Une baisse de la production mondiale d'orge c'est une baisse encore plus grande de la production d'orge consacrée à la bière" explique Dabo Guan, professeur en économie du changement climatique à l'université d'East Anglia (Grande-Bretagne), relevant que "les cultures de haute qualité sont encore plus sensibles".

Seule l'orge de la meilleure qualité (soit moins de 20% de l'orge mondiale) est consacrée à la production de bière, le reste servant notamment à nourrir les animaux d'élevage.

Cela ne signifie pas que tous les brasseurs vont augmenter leurs prix ni que la hausse sera nécessairement de 2%. "Nous allons augmenter les prix", assure le patron de Huyghe, connue pour ses marques Delirium Tremens. "Celui qui n'augmente pas ses prix, perdra du rendement."

AB InBev, le premier groupe brassicole mondial, n'évoque pas de hausses de prix à ce stade. "Mais ce que nous pouvons dire, c'est que le prix de l'orge grimpe. Et ça a un effet sur tous les acteurs", y explique-t-on.