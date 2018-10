Envie d'une soirée jeu sans tricheur ou avec quelqu'un à l'autre bout du monde?

Le dé est équipé de six faces (logiques) mais qui sont équipées d'un afficheur couleur à LEDs permettant d'y afficher n'importe quel motif et qui peut interagir avec les smartphones via Bluetooth. Un dé 2.0, aux dimensions standard 3/4, est même capable de détecter une tricherie...

Un des plus vieux jeux au monde

Le jeu de dés est sans doute l’un des plus vieux jeux au monde... On le pratiquait déjà en Inde, à l’époque Védique, deux millénaires avant Jésus-Christ. Les Etrusques et les citoyens romains, les mondes de langue arabe et les Espagnols aimaient taquiner le hasard à l’aide de ces six faces. L’une des faces du dé portait une fleur dessinée (az-zahr, en arabe ancien) et, en latin, le dé, le jeu de dés et le hasard, étaient invariablement désignés par le mot " alea ".

Vieux comme le monde, donc, le jeu de dés n’avait guère évolué depuis lors. Mais il a été mis à toutes les sauces. On l’utilise " pur " pour le poker ou le 421 ou comme accessoire pour des jeux de parcours : le jeu de l’oie, les petits chevaux, mais aussi le backgammon, ou même le Monopoly, se servent de dés pour faire avancer les pions des joueurs.