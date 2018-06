Envie d'un ciné avec bébé?

Pas toujours facile de trouver une activité pour se faire plaisir, tout en emmenant bébé. Clémence est une jeune maman, elle a décidé de proposer aux cinémas de proposer une séance "kids friendly".

Socialement, juste avant d'accoucher, les futures mamans ont des activités entre elles, elles se rencontrent et parlent de tout et de rien. Mais quand vient le temps de l'accouchement, le petit loup est là, et c'est parfois un peu plus compliqué d'avoir des activités en dehors de la maison.

Clémence aime aller au cinéma, après quelques recherches, elle se rend compte qu'ailleurs qu'en Belgique il existe des séances "kids friendly". La séance propose de diminuer le son, pour les oreilles de bébé, et d'augmenter la lumière, pour que maman s'occupe de bébé, le tout en regardant un film sorti il y a peu, ou encore dans les salles.

Clémence décide alors d'envoyer un mail à plusieurs cinémas de la région bruxelloise et de leur proposer l'idée. Un cinéma répond avec enthousiasme à l'appel : le cinéma Aventure. Le Cinéma Baby Club est né. Une séance est organisée une matinée pour papa/maman/couple avec enfant de moins d'un an. Au Programme, un film à l’affiche avec diverses adaptations logistiques, volume sonore atténué, luminosité plus élevée, micro-ondes, table à langer...

Pour écouter l'intégralité de l'interview : c'est ici.