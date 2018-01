Enseignement : Prévoir des plages horaires pour former les élèves aux premiers secours

Former les élèves aux premiers soins et aux gestes de premiers secours dès la première maternelle jusqu’à la fin du cursus secondaire, c’est la proposition faites aux parlement ce mardi.

L’objectif ? Rappelez aux enfants les numéros d’appels d’urgences par exemple… Leurs expliquer comment appeler et dans quel cas ? Apprendre aux plus jeunes à maitriser leur peur du sang et pouvoir les initier à réaliser un pansement en cas d’urgence…

Les députés de la majorité PS et CDH ont fait une proposition auprès des groupes de travail chargées de la rédaction des référentiels scolaires afin d’intégrer des heures consacrées aux premiers secours….

Même si certaines écoles l’intégraient déjà dans leurs cursus, cette formation n’est à l’origine pas prévue… D’après la député Mathilde Vandorpe (CDH) : " C’est surtout une manière d’officialiser ".

Cette initiative est d’autant plus interpellante lorsque l’on sait qu’en Belgique, seul 1 % de la population est formé aux premiers secours.

Michel Dequidt, operations manager Act for Life, est l’invité dans " Quoi de neuf ? ". Il nous explique en quoi consiste les premiers soins et nous parle de l’intérêt de la formation donnée en fonction de l’âge des élèves …