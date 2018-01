En voiture Simone!

Moins de stress pour les enfants qui vont au bloc opératoire, c'est le pari que le service de chirurgie ambulatoire du Centre Hospitalier de Valenciennes a décidé de relever. Comment? Avec des voitures électriques...

Docteur Nabil Elbeki est le chef du service qui, depuis peu, amène les enfants au bloc opératoire en petites voitures électriques... Mais comment est-ce possible? Cette idée, il insiste, elle n'est pas vraiment de lui... C'est aux Etats-Unis qu'il avait vu ce phénomène. Et après les fêtes de fin d'année, il a proposé de mettre en place le même système.

Moins de médicaments

C'est donc tout le personnel du service qui a cotisé pour s’offrir ces petits bijoux. Le but est de rendre moins stressant le trajet vers le bloc, mais surtout de diminuer la prise de médication des petits loups. En effet, avant même l'anesthésie, des anxiolytiques sont souvent donnés aux enfants afin qu'ils soient plus calmes et moins stressés. Ces anxiolytiques ont aussi pour effets de prolonger l'anesthésie. Ici, grâce aux voiturettes, l'excitation négative avant l'opération est transformée en excitation positive. Résultat, aucun médicament n'est donné avant l'anesthésie et elle ne perdure pas plus longtemps que prévu.

Un bon point aussi pour les parents?

Parfois, le stress vient aussi de la part des parents. Mais quand ils voient leur loulou partir en voiture, commandée par un brancardier, le trajet jusqu'au bloc se passe une peu plus joyeusement que prévu. C'est donc aussi bénéfique sur leur stress et leur manière d’appréhender l'opération.

De plus, la veille de l'opération, les parents sont contactés et on leur explique comment se déroulera l'opération. Les petites voitures sont une sorte de "carotte" pour les enfants, mais aussi une manière de les encourager à être courageux.

En période d'essai

Actuellement, les petites voitures électriques du Centre Hospitalier de Valenciennes sont en période d'essai. Mais ce n'est pas la première fois que cela se fait en France. Le journal Huffigton Post parle des hôpitaux de Calais et de Corbeil-Essonnes.

Alors, à quand un test grandeur nature en Belgique?

Pour écouter l'intégralité de l'interview du docteur Nabil Elbeki, c'est ici ...