En Malaisie, un "fantôme" hante les rues pour que les personnes respectent le confinement

Depuis peu, les habitants d’un quartier situé dans le nord-est de la Malaisie hésitent à deux fois avant de ne pas respecter le confinement. La raison de leur peur de sortir est un spectre aux longs cheveux blancs qui hante les rues d’un village.

Ce fantôme à un nom, un certain Muhammad Urabil qui vit dans le village de Kemaman. Cet habitant bien vivant a eu l’idée de se déguiser en spectre effrayant à l’aide d’un masque et d’une tunique blanche.

Je regardais les infos et comme je voyais que de plus en plus de gens mouraient […], j’ai décidé de faire peur aux habitants pour qu’ils respectent le confinement.